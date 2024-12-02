Т2 объявил о вечной заморозки стоимости связи

Ранее T2 предоставлял своим пользователям возможность заморозить стоимость связи на 1 или 2 года, что получило положительные отклики. Теперь компания пошла дальше и предложила «вечную» заморозку цен. В рамках акции абоненты смогут быть уверены, что стоимость их тарифного плана останется неизменной, независимо от колебаний на рынке.

Для того чтобы воспользоваться акцией, необходимо подключиться к одному из тарифов открытой линейки до 21 января 2025 года. Это позволит защитить клиентов от повышения абонентской платы на весь срок пользования услугами связи.