T2 запустил ИИ для помощи жертвам телефонных мошенников

Заместитель генерального директора Т2 по коммерческой деятельности Ирина Лебедева в рамках сессии ЦИПР рассказала, что автоматизированный сервис помогает уточнять сценарии мошенничества, подсказывает первые меры защиты и при необходимости переводит клиента на специалиста. Информация анализируется в режиме реального времени и используется для обновления антифрод-моделей и выявления новых схем.

Уровень автоматизации на линии ниже, чем в дистанционном сервисе в целом, где он достигает 70%. Удовлетворенность клиентов работой «Антифрода» оценивается в 90%.

Также Лебедева сообщила, что при ограничениях связи в Москве голосовой ассистент обработал 96% обращений. Из 3,5 тыс. позвонивших до оператора дошли около 150 человек.