T2 запустил ИИ для помощи жертвам телефонных мошенников

Опубликовано 21 мая 2026, 15:031 мин.
T2 запустил ИИ для помощи жертвам телефонных мошенниковСистема обрабатывает 45% обращений на антифрод-линии
Оператор связи T2 внедрил систему на базе искусственного интеллекта (ИИ) для работы линии «Антифрод». Сейчас технология самостоятельно обрабатывает 45% обращений, связанных с мошенничеством, пишет ТАСС.
Заместитель генерального директора Т2 по коммерческой деятельности Ирина Лебедева в рамках сессии ЦИПР рассказала, что автоматизированный сервис помогает уточнять сценарии мошенничества, подсказывает первые меры защиты и при необходимости переводит клиента на специалиста. Информация анализируется в режиме реального времени и используется для обновления антифрод-моделей и выявления новых схем.
Уровень автоматизации на линии ниже, чем в дистанционном сервисе в целом, где он достигает 70%. Удовлетворенность клиентов работой «Антифрода» оценивается в 90%.
Также Лебедева сообщила, что при ограничениях связи в Москве голосовой ассистент обработал 96% обращений. Из 3,5 тыс. позвонивших до оператора дошли около 150 человек.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
