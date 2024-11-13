В России
Опубликовано 13 ноября 2024, 17:31
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Т2 запустил новогодний тариф с безлимитным интернетом в выходные

С вечной заморозкой цены
Компания T2, российский оператор мобильной связи, запустила новый тарифный план «Хватит!», приуроченный к новогодним праздникам. Этот продукт ориентирован на активных пользователей интернета и любителей онлайн-развлечений. Главное преимущество тарифа — безлимитный интернет в выходные и праздничные дни, а также заморозка цены навсегда.
Т2 запустил новогодний тариф с безлимитным интернетом в выходные

© Т2

Тариф включает 35 Гб интернета на будние дни, безлимитные звонки на номера T2 и 200 минут для звонков на мобильные номера других операторов по всей России. Пользователи смогут наслаждаться неограниченным интернетом в праздничные дни, такие как новогодние каникулы, 23 февраля, 8 марта и в выходные дни.

Кроме того, новым абонентам T2 дарит 3 месяца бесплатной подписки MiXX S, с возможностью настроить её под себя. В конструктор мультиподписки входят 50 Гб интернет-трафика с возможностью раздачи, сервисы Яндекс Плюс, Wink, PREMIER, VK Музыка, Литрес и Ozon Premium. Также абоненты получат доступ к бесплатному домашнему интернету на 3 месяца.

Стоимость тарифа «Хватит!» составляет 350 рублей в месяц, и цена не изменится, так как T2 заморозит её навсегда. Тариф будет доступен для новых подключений до 21 января 2025 года.

Источник:Т2
Автор:Ингела Воробьева
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