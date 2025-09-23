Т2 запустил онлайн-оценку смартфонов для трейд-ин и выкупа

Новая опция реализована совместно с сервисом «Сивимарт Диагностика». Процесс проходит полностью онлайн: клиент запускает диагностику в приложении и получает финальную цену смартфона. После этого остаётся посетить салон связи с устройством и промокодом на дополнительную скидку.

Оператор отмечает, что сумма, рассчитанная при онлайн-оценке, сохраняется и при заключении сделки. Таким образом, пользователь получает фиксированную стоимость без изменений.

Для оформления заявки нужно открыть раздел «Трейд-ин и выкуп» на главной странице приложения и пройти процедуру оценки. Диагностика запускается автоматически через сервис партнёра. В случае вопросов клиенты могут обратиться за помощью в ближайший салон связи Т2.