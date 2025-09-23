Т2 запустил онлайн-оценку смартфонов для трейд-ин и выкупа

Опубликовано 23 сентября 2025, 18:301 мин.
Т2 запустил онлайн-оценку смартфонов для трейд-ин и выкупаФункция доступна в мобильном приложении
Российский оператор связи Т2 добавил в своё приложение функцию онлайн-оценки смартфонов. Теперь пользователи могут самостоятельно узнать стоимость устройства для участия в программах трейд-ин или выкупа.
Новая опция реализована совместно с сервисом «Сивимарт Диагностика». Процесс проходит полностью онлайн: клиент запускает диагностику в приложении и получает финальную цену смартфона. После этого остаётся посетить салон связи с устройством и промокодом на дополнительную скидку.
Оператор отмечает, что сумма, рассчитанная при онлайн-оценке, сохраняется и при заключении сделки. Таким образом, пользователь получает фиксированную стоимость без изменений.
Для оформления заявки нужно открыть раздел «Трейд-ин и выкуп» на главной странице приложения и пройти процедуру оценки. Диагностика запускается автоматически через сервис партнёра. В случае вопросов клиенты могут обратиться за помощью в ближайший салон связи Т2.