Тамбовский завод внедрит автоматизированную линию для печатных плат

Проект модернизации завода включает внедрение современного оборудования и автоматизированных систем, что также снизит время перемещения плат в производственной цепочке почти вдвое — с 14,5 до 8 минут. Реализация первого этапа реконструкции планируется к осени.

По словам Наталии Замковой, начальника цеха гальванических покрытий завода, проект включает не только установку нового оборудования, но и оптимизацию процессов для повышения производительности без остановки производства, что позволит выполнить госзаказ в срок.