В России
Опубликовано 22 августа 2024, 21:14
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Тамбовский завод внедрит автоматизированную линию для печатных плат

Инвестиции в 28,5 млн рублей повысят скорость
Тамбовское предприятие «Электроприбор», часть концерна «Радиоэлектронные технологии», инвестирует 28,5 миллиона рублей в разработку новой автоматизированной линии прямой металлизации печатных плат. Эта технология позволит увеличить темпы производства на 20% и снизить экологическое воздействие за счет отказа от вредных химических соединений.
Тамбовский завод внедрит автоматизированную линию для печатных плат

© Ferra.ru

Проект модернизации завода включает внедрение современного оборудования и автоматизированных систем, что также снизит время перемещения плат в производственной цепочке почти вдвое — с 14,5 до 8 минут. Реализация первого этапа реконструкции планируется к осени.

По словам Наталии Замковой, начальника цеха гальванических покрытий завода, проект включает не только установку нового оборудования, но и оптимизацию процессов для повышения производительности без остановки производства, что позволит выполнить госзаказ в срок.