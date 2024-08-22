Тамбовский завод внедрит автоматизированную линию для печатных плат

Опубликовано 22 августа 2024, 21:14
1 мин.
Тамбовский завод внедрит автоматизированную линию для печатных платИнвестиции в 28,5 млн рублей повысят скорость
Тамбовское предприятие «Электроприбор», часть концерна «Радиоэлектронные технологии», инвестирует 28,5 миллиона рублей в разработку новой автоматизированной линии прямой металлизации печатных плат. Эта технология позволит увеличить темпы производства на 20% и снизить экологическое воздействие за счет отказа от вредных химических соединений.
© Ferra.ru
Проект модернизации завода включает внедрение современного оборудования и автоматизированных систем, что также снизит время перемещения плат в производственной цепочке почти вдвое — с 14,5 до 8 минут. Реализация первого этапа реконструкции планируется к осени.
По словам Наталии Замковой, начальника цеха гальванических покрытий завода, проект включает не только установку нового оборудования, но и оптимизацию процессов для повышения производительности без остановки производства, что позволит выполнить госзаказ в срок.