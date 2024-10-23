Тарифы на такси в Москве вырастут с 25 октября

Опубликовано 23 октября 2024, 14:091 мин.
Тарифы на такси в Москве вырастут с 25 октябряЦены на поездки увеличатся на 25%
С 25 октября стоимость поездок на такси в Москве вырастет, сообщают «Известия». В середине октября таксистам начали приходить уведомления о повышении тарифов. В тарифе «Комфорт» приложения «Яндекс Go» цена за километр пути и минуты увеличится на 25%, с 12 до 15 рублей.
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Также изменится порядок расчета: подача машины будет включать только 1 км и 3 минуты, вместо прежних 2 км и 6 минут. Стоимость минуты ожидания вырастет с 13 до 15 рублей. Тарифы на другие категории такси будут объявлены 25 октября.
В пресс-службе «Яндекса» подтвердили данную информацию, указывая на дефицит водителей и рост затрат на обслуживание автомобилей как основные причины повышения цен.