Тарифы на такси в Москве вырастут с 25 октября

Также изменится порядок расчета: подача машины будет включать только 1 км и 3 минуты, вместо прежних 2 км и 6 минут. Стоимость минуты ожидания вырастет с 13 до 15 рублей. Тарифы на другие категории такси будут объявлены 25 октября.

В пресс-службе «Яндекса» подтвердили данную информацию, указывая на дефицит водителей и рост затрат на обслуживание автомобилей как основные причины повышения цен.