Татарстан продолжил оснащать деревни 4G-связью

В предыдущем году программа включала около 30 населенных пунктов, но с течением времени она расширилась, отметил Айрат Хайруллин.

Эта федеральная программа призвана обеспечить доступ к современным коммуникационным технологиям в отдаленных местах с населением от 100 до 500 человек. Это означает, что жители этих маленьких населенных пунктов получат доступ к высокоскоростному интернету и услугам телефонной связи.

Ранее мы писали, что в России откажутся от связи 3G и профессиональной радиосвязи в пользу более современных стандартов связи.