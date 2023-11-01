В России
14:50, 01 ноября 2023
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Татарстан продолжил оснащать деревни 4G-связью

В рамках программы

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин рассказал, что в Татарстане продолжается борьба с цифровым неравенством, и до конца 2023 года планируется установить более 70 базовых станций связи LTE в малочисленных населенных пунктах, пишет ТАСС.

Татарстан продолжил оснащать деревни 4G-связью

© Ferra.ru

В предыдущем году программа включала около 30 населенных пунктов, но с течением времени она расширилась, отметил Айрат Хайруллин.

Эта федеральная программа призвана обеспечить доступ к современным коммуникационным технологиям в отдаленных местах с населением от 100 до 500 человек. Это означает, что жители этих маленьких населенных пунктов получат доступ к высокоскоростному интернету и услугам телефонной связи.

Ранее мы писали, что в России откажутся от связи 3G и профессиональной радиосвязи в пользу более современных стандартов связи.

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