Татарстан совместно с Минобрнауки разработают цифровую платформу для науки

Новая платформа позволит консолидировать информационные ресурсы и отслеживать научно-технологический потенциал региона в режиме реального времени. Это обеспечит сквозной цифровой контур от исследовательской идеи до внедрения в производство.

Соглашение подписали заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук и вице-премьер правительства Татарстана Лейла Фазлеева. Платформа поможет выявлять перспективные проекты, востребованные реальным сектором экономики.

Внедрение цифрового решения ускорит коммерциализацию разработок ученых и инженеров. Система также предоставит актуальную информацию для принятия решений в научно-технологической сфере.