Татарстан совместно с Минобрнауки разработают цифровую платформу для науки

Опубликовано 17 сентября 2025
Татарстан совместно с Минобрнауки разработают цифровую платформу для наукиСоглашение подписано на форуме Kazan Digital Week
Министерство науки и высшего образования РФ и правительство Татарстана заключили соглашение о создании регионального сегмента цифровой платформы для управления научной деятельностью. Документ был подписан на полях международного форума Kazan Digital Week.
Новая платформа позволит консолидировать информационные ресурсы и отслеживать научно-технологический потенциал региона в режиме реального времени. Это обеспечит сквозной цифровой контур от исследовательской идеи до внедрения в производство.
Соглашение подписали заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук и вице-премьер правительства Татарстана Лейла Фазлеева. Платформа поможет выявлять перспективные проекты, востребованные реальным сектором экономики.
Внедрение цифрового решения ускорит коммерциализацию разработок ученых и инженеров. Система также предоставит актуальную информацию для принятия решений в научно-технологической сфере.