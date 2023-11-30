Татарстан совместно с Сеченовским университетом будет развивать ИИ в медицине

По словам ректора университета Петра Глыбочко данное партнерство является ключевым шагом в направлении улучшения здоровья граждан Татарстана и всей России.

В пресс-службе отметили, что соглашение предоставляет исследователям доступ к медицинским данным пациентов Татарстана, включая миллионы результатов ЭКГ, мониторирования артериального давления и других анализов. Эти данные будут использоваться для обучения искусственного интеллекта с целью улучшения точности диагностики и выбора методов лечения.

Директор Института персонализированной кардиологии Филипп Копылов подчеркнул, что данное соглашение позволит создать систему, способную значительно ускорить работу врачей и повысить точность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.

Соглашение было подписано во время визита главы Татарстана Рустама Минниханова и министра здравоохранения Марселя Миннуллина в Сеченовский университет.