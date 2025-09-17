Татарстан увеличит число IT-парков до 40 к 2030 году

В настоящее время в республике успешно функционируют три площадки технопарка «IT-парк» общей площадью 105 тысяч квадратных метров. Все эти площади полностью заняты 752 резидентами, которые создали более 6 тысяч рабочих мест для специалистов.

Особое внимание уделяется международной экспансии. Поставлена задача, чтобы к 2030 году не менее 25% резидентов IT-парков работали на зарубежных рынках.

Ранее госкорпорация Ростех и правительство Татарстана подписали дорожную карту совместных проектов на 2025−2026 годы. Документ был утверждён в ходе заседания комиссии по взаимодействию в Казани с участием генерального директора Ростеха Сергея Чемезова и раиса республики Рустама Минниханова.