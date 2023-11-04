Татарстан включился в программу развития исламского банкинга

С 1 сентября текущего года, в рамках двухлетнего эксперимента, стартовало внедрение исламских финансовых практик в нескольких российских регионах, включая Дагестан, Чечню, Башкортостан и Татарстан.

Глава Татарстана, Рустам Минниханов, подчеркнул активное участие республики в реализации данного проекта. За менее чем два месяца уже две финансовые организации Татарстана, "Ак Барс банк" и "Ак Барс капитал", были зарегистрированы как участники эксперимента. Еще две заявки в настоящее время находятся на рассмотрении. Кроме того, иностранные партнеры также проявили интерес к проекту, включая "Мир Бизнес Банк" из Ирана, который планирует участвовать в эксперименте.