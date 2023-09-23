“Татнефть” начнет использовать беспилотные грузовики Evocargo на промплощадке

Также по словам пресс-службы, что использование беспилотных грузовиков Evocargo может сократить расходы заказчика почти в половину.

Безопасное движение грузовика основывается на машинном обучении. Мультисенсорная система определяет положение грузовика в пространстве и рассчитывает безопасную траекторию движения.

Безопасное движение грузовика обеспечивается мультисенсорной системой на основе алгоритмов машинного обучения, которая определяет положение грузовика в пространстве и рассчитывает безопасную траекторию движения, а также скорость