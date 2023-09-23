“Татнефть” начнет использовать беспилотные грузовики Evocargo на промплощадке

“Татнефть” начнет использовать беспилотные грузовики Evocargo на промплощадкеГрузовик работает с помощью машинного обучения
Пресс-служба компании ООО "Эвокарго" сообщила, что компания и "Татнефть" подписали соглашение о запуске на промплощадке НК в Альметьевске сервис грузоперевозки беспилотными малотоннажными грузовиками Evocargo.
© Ferra
Сервис Evocargo будет внедрен на промышленно-производственной площадке "Татнефти" для обеспечения бесперебойной и безаварийной перевозки сырья и других материально-технических ресурсов компании. Перевозить грузы будет автономный электрический транспорт Evocargo N1.
Также по словам пресс-службы, что использование беспилотных грузовиков Evocargo может сократить расходы заказчика почти в половину.
Безопасное движение грузовика основывается на машинном обучении. Мультисенсорная система определяет положение грузовика в пространстве и рассчитывает безопасную траекторию движения.
Безопасное движение грузовика обеспечивается мультисенсорной системой на основе алгоритмов машинного обучения, которая определяет положение грузовика в пространстве и рассчитывает безопасную траекторию движения, а также скорость