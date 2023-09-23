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21:06, 23 сентября 2023
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“Татнефть” начнет использовать беспилотные грузовики Evocargo на промплощадке

Грузовик работает с помощью машинного обучения

Пресс-служба компании ООО "Эвокарго" сообщила, что компания и "Татнефть" подписали соглашение о запуске на промплощадке НК в Альметьевске сервис грузоперевозки беспилотными малотоннажными грузовиками Evocargo.

“Татнефть” начнет использовать беспилотные грузовики Evocargo на промплощадке

© Ferra

Сервис Evocargo будет внедрен на промышленно-производственной площадке "Татнефти" для обеспечения бесперебойной и безаварийной перевозки сырья и других материально-технических ресурсов компании. Перевозить грузы будет автономный электрический транспорт Evocargo N1.

ООО «ЭвоКарго

Также по словам пресс-службы, что использование беспилотных грузовиков Evocargo может сократить расходы заказчика почти в половину.

Безопасное движение грузовика основывается на машинном обучении. Мультисенсорная система определяет положение грузовика в пространстве и рассчитывает безопасную траекторию движения.

Безопасное движение грузовика обеспечивается мультисенсорной системой на основе алгоритмов машинного обучения, которая определяет положение грузовика в пространстве и рассчитывает безопасную траекторию движения, а также скорость

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