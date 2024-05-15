«Татнефть» сделает мероприятие Kazan Forum углеродно-нейтральным

Планируется использовать углеродные единицы, полученные от реализации климатических проектов. Это позволит сделать форум первым углеродно-нейтральным среди исламских мероприятий.

«Татнефть» нейтрализует выбросы, связанные со всеми аспектами проведения форума, включая деловую и культурную программу, выставку, конференцию «International Property Market 2024», а также «Russia Halal Expo».

Каждый участник сможет рассчитать свой собственный углеродный след и компенсировать его, посадив саженцы деревьев. Кроме того, компания соберет и отсортирует мусор со всех площадок KazanForum для вторичной переработки, делая форум максимально экологически чистым.