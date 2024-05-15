«Татнефть» сделает мероприятие Kazan Forum углеродно-нейтральным

Опубликовано 15 мая 2024, 21:23
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«Татнефть» сделает мероприятие Kazan Forum углеродно-нейтральнымПосадив саженцы деревьев
Нефтяная компания «Татнефть» в своем Telegram-канале сообщила о намерении погасить углеродный след, оставленный организацией и проведением международного форума «Россия — исламский мир: KazanForum».
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Планируется использовать углеродные единицы, полученные от реализации климатических проектов. Это позволит сделать форум первым углеродно-нейтральным среди исламских мероприятий.
«Татнефть» нейтрализует выбросы, связанные со всеми аспектами проведения форума, включая деловую и культурную программу, выставку, конференцию «International Property Market 2024», а также «Russia Halal Expo».
Каждый участник сможет рассчитать свой собственный углеродный след и компенсировать его, посадив саженцы деревьев. Кроме того, компания соберет и отсортирует мусор со всех площадок KazanForum для вторичной переработки, делая форум максимально экологически чистым.