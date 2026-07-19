Технологии для сохранения здоровья головного мозга разработают в России

Проект также предусматривает создание решений для диагностики, предупреждения и устранения нейродегенеративных нарушений. Реализацией инициативы займутся Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство, Минобрнауки и Союз театральных деятелей России.

После выполнения задач ответственные организации подготовят и представят правительству доклад с результатами проведенной работы.

Ранее вице-президент РАН, директор «Российского центра неврологии и нейронаук» Михаил Пирадов заявил, что через несколько лет болезни мозга станут самыми распространенными среди всех заболеваний человека. Уже сейчас каждая десятая научная статья в мире посвящена нейронаукам.