В России
Опубликовано 19 июля 2026, 23:56
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Технологии для сохранения здоровья головного мозга разработают в России

Проект направлен на профилактику и активное долголетие
Правительство поручило разработать и внедрить технологии, направленные на поддержание здоровья головного мозга и сохранение когнитивных функций. Эта работа станет частью программы профилактики заболеваний, здорового старения и активного долголетия.
Технологии для сохранения здоровья головного мозга разработают в России

© Ferra.ru

Проект также предусматривает создание решений для диагностики, предупреждения и устранения нейродегенеративных нарушений. Реализацией инициативы займутся Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство, Минобрнауки и Союз театральных деятелей России.

После выполнения задач ответственные организации подготовят и представят правительству доклад с результатами проведенной работы.

Ранее вице-президент РАН, директор «Российского центра неврологии и нейронаук» Михаил Пирадов заявил, что через несколько лет болезни мозга станут самыми распространенными среди всех заболеваний человека. Уже сейчас каждая десятая научная статья в мире посвящена нейронаукам.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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