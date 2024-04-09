Технология уничтожения медицинских отходов прошла государственную экспертизу

Опубликовано 09 апреля 2024, 21:29
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Технология уничтожения медицинских отходов прошла государственную экспертизуОна более экологичная
В пресс-службе российской компании «Эфир», которая входит в контур группы «Роснано», представила новый метод уничтожения опасных медицинских и ветеринарных отходов, который получил положительное заключение государственной экспертизы. Технология, основанная на плазмохимической деструкции, обещает минимальное образование золы и выбросов, что делает процесс более экологически безопасным по сравнению с существующими методами.
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Как сообщается, уже тестируются установки, способные обрабатывать до 15 тонн отходов в сутки. Это позволит значительно сократить транспортные расходы и уменьшить нагрузку на медицинские учреждения. Планируется запуск двух заводов, способных перерабатывать до 10 тысяч тонн опасных отходов в год.
Первыми регионами, где будет внедряться новая технология, станут Республика Татарстан, Московская область, Нижний Новгород, Новосибирск и федеральная территория «Сириус».