Технология уничтожения медицинских отходов прошла государственную экспертизу

Как сообщается, уже тестируются установки, способные обрабатывать до 15 тонн отходов в сутки. Это позволит значительно сократить транспортные расходы и уменьшить нагрузку на медицинские учреждения. Планируется запуск двух заводов, способных перерабатывать до 10 тысяч тонн опасных отходов в год.

Первыми регионами, где будет внедряться новая технология, станут Республика Татарстан, Московская область, Нижний Новгород, Новосибирск и федеральная территория «Сириус».