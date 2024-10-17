В России
Опубликовано 17 октября 2024, 14:33
1 мин.

Технологию лазерного сканирования дорог разработали в Новосибирске

Разработка поможет контролировать качество дорожного покрытия
Сотрудники лаборатории беспилотных систем и цифровой инженерии Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ) представили новую технологию лазерного сканирования дорог. Это разработка осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», как сообщил заведующий лабораторией Евгений Лукашик.
Технологию лазерного сканирования дорог разработали в Новосибирске

© Ferra.ru

Технология основана на методах контроля качества дорожного покрытия с использованием лазерного сканирования. Она позволяет точно измерять толщину асфальта и другие показатели дорожного покрытия, а также получать детальные данные о рельефе местности. Работы проводились в два этапа: до и после укладки асфальта, что дало возможность получить плотные облака точек с лидара. Это обеспечивает возможность выявления перепадов и дефектов, отметил Лукашик.

В ближайшее время лаборатория планирует использовать эти технологии для мониторинга высоковольтных линий электропередачи. Глава региона Андрей Никитин также отметил рост интереса к обучению в НовГУ, подчеркивая, что университет становится центром притяжения для студентов из разных регионов и стран.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Россия
,
#В России
,
#разработка