Технологию лазерного сканирования дорог разработали в Новосибирске

Технология основана на методах контроля качества дорожного покрытия с использованием лазерного сканирования. Она позволяет точно измерять толщину асфальта и другие показатели дорожного покрытия, а также получать детальные данные о рельефе местности. Работы проводились в два этапа: до и после укладки асфальта, что дало возможность получить плотные облака точек с лидара. Это обеспечивает возможность выявления перепадов и дефектов, отметил Лукашик.

В ближайшее время лаборатория планирует использовать эти технологии для мониторинга высоковольтных линий электропередачи. Глава региона Андрей Никитин также отметил рост интереса к обучению в НовГУ, подчеркивая, что университет становится центром притяжения для студентов из разных регионов и стран.