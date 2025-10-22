Технопарк для электронной промышленности появится в Карелии

Новая площадка будет ориентирована на кооперацию компаний, разработку и локализацию производства ключевых компонентов. Это позволит создавать новые производственные цепочки и формировать точки роста для отрасли, отметили в министерстве.

Компания «Технодар» получает субсидию от Минпромторга Карелии для разработки технологий, которые имеют стратегическое значение для страны и поддерживают задачи импортозамещения. Продукция предприятия используется в судоходстве, транспорте, нефтесервисе, энергетике и промышленности.

По словам главы Минпромторга Карелии Светланы Астаховой, соглашение о сотрудничестве открывает путь для совместной работы и создания среды, способствующей развитию отечественной электронной промышленности.