Технопарк для электронной промышленности появится в Карелии

Опубликовано 22 октября 2025, 20:361 мин.
Технопарк для электронной промышленности появится в КарелииПроект будет ориентирован на разработку и локализацию компонентов
В Карелии планируют построить промышленный технопарк в сфере электронной промышленности. Соглашение о создании площадки подписали Минпромторг республики и научно-производственное объединение «Технодар» в рамках Машиностроительного форума Северо-Запада.
Новая площадка будет ориентирована на кооперацию компаний, разработку и локализацию производства ключевых компонентов. Это позволит создавать новые производственные цепочки и формировать точки роста для отрасли, отметили в министерстве.
Компания «Технодар» получает субсидию от Минпромторга Карелии для разработки технологий, которые имеют стратегическое значение для страны и поддерживают задачи импортозамещения. Продукция предприятия используется в судоходстве, транспорте, нефтесервисе, энергетике и промышленности.
По словам главы Минпромторга Карелии Светланы Астаховой, соглашение о сотрудничестве открывает путь для совместной работы и создания среды, способствующей развитию отечественной электронной промышленности.