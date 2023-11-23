"Технопарк-Липецк" присоединился к фонду "Сколково"

Как 25-й региональный оператор

"Сколково" расширяет свое присутствие, добавляя "Технопарк-Липецк" в список региональных операторов, где он стал 25-ым. Это открывает липецким технологическим компаниям путь к статусу участника "Сколково"(группа ВЭБ.РФ), предоставляя ряд налоговых и таможенных льгот, а также доступ к методологиям, менторской помощи и международным рынкам, пишет ТАСС ссылаясь на пресс-службу фонда.