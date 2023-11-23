"Технопарк-Липецк" присоединился к фонду "Сколково"Как 25-й региональный оператор
"Сколково" расширяет свое присутствие, добавляя "Технопарк-Липецк" в список региональных операторов, где он стал 25-ым. Это открывает липецким технологическим компаниям путь к статусу участника "Сколково"(группа ВЭБ.РФ), предоставляя ряд налоговых и таможенных льгот, а также доступ к методологиям, менторской помощи и международным рынкам, пишет ТАСС ссылаясь на пресс-службу фонда.
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"Сколково" расширяет свое присутствие, добавляя "Технопарк-Липецк" в список региональных операторов, где он стал 25-ым. Это открывает липецким технологическим компаниям путь к статусу участника "Сколково"(группа ВЭБ.РФ), предоставляя ряд налоговых и таможенных льгот, а также доступ к методологиям, менторской помощи и международным рынкам, пишет ТАСС ссылаясь на пресс-службе фонда.
В свою очередь это даст возможность многочисленным компаниям региона развиваться быстрее за счет использования как сервисов "Сколково", так и других институтов развития группы ВЭБ.РФ.
"Технопарк-Липецк" насчитывает 38 компаний-резидентов, чей оборот за 2022 год составил 2,4 миллиарда рублей. Они привлекли инвестиции на сумму почти 200 миллионов рублей. Это важный шаг для региона и "Сколково", расширяющий возможности развития технологического потенциала компаний.