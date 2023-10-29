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14:48, 29 октября 2023
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Технопарк в «Иннополисе» заполнен на 100%

Обсуждается вопрос строительства второй очереди технопарка

Генеральным директором ОЭЗ "Иннополис” Ренат Халимов рассказал, что индустриальный парк в сфере высоких технологий "Иннопарк", который находится на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Иннополис" достиг своей максимальной загрузки – 100%, пишет ТАСС.

Технопарк в «Иннополисе» заполнен на 100%

© Ferra

На данный момент обсуждается возможность строительства второй очереди этого технопарка.

Технопарк в Иннополисе уже полностью сдан в аренду "Иннопарк". В первом квартале следующего года мы планируем официальное открытие. Там пять арендаторов, высокотехнологичные производства. Это и роботы, и оборудование для печати 3D-домов, это и беспилотные летальные аппараты, и дронопорты. <…> Там ряд интересных направлений, технологичных, которые мы будем там запускать.

Ренат Халимов
Генеральным директором ОЭЗ "Иннополис”

Он подчеркнул, что есть большой спрос на подобные технологичные площадки. Множество ниш открывают двери для производителей с высокотехнологичными проектами. Такие предприятия, как правило, начинают с небольших масштабов, что делает модульные площадки, площади от 1 до 3 тысяч квадратных метров, оптимальными. Эти предприятия развиваются и расширяются, что способствует их переходу на более крупные производственные площади, такие как те, которые предоставляются в Лаишевском районе

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