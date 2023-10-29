Технопарк в «Иннополисе» заполнен на 100%Обсуждается вопрос строительства второй очереди технопарка
Генеральным директором ОЭЗ "Иннополис” Ренат Халимов рассказал, что индустриальный парк в сфере высоких технологий "Иннопарк", который находится на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Иннополис" достиг своей максимальной загрузки – 100%, пишет ТАСС.
© Ferra
На данный момент обсуждается возможность строительства второй очереди этого технопарка.
Технопарк в Иннополисе уже полностью сдан в аренду "Иннопарк". В первом квартале следующего года мы планируем официальное открытие. Там пять арендаторов, высокотехнологичные производства. Это и роботы, и оборудование для печати 3D-домов, это и беспилотные летальные аппараты, и дронопорты. <…> Там ряд интересных направлений, технологичных, которые мы будем там запускать.
Он подчеркнул, что есть большой спрос на подобные технологичные площадки. Множество ниш открывают двери для производителей с высокотехнологичными проектами. Такие предприятия, как правило, начинают с небольших масштабов, что делает модульные площадки, площади от 1 до 3 тысяч квадратных метров, оптимальными. Эти предприятия развиваются и расширяются, что способствует их переходу на более крупные производственные площади, такие как те, которые предоставляются в Лаишевском районе