Технопарк в «Иннополисе» заполнен на 100%

Он подчеркнул, что есть большой спрос на подобные технологичные площадки. Множество ниш открывают двери для производителей с высокотехнологичными проектами. Такие предприятия, как правило, начинают с небольших масштабов, что делает модульные площадки, площади от 1 до 3 тысяч квадратных метров, оптимальными. Эти предприятия развиваются и расширяются, что способствует их переходу на более крупные производственные площади, такие как те, которые предоставляются в Лаишевском районе