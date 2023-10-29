Технопарк «Жигулевская долина» стал лидером рейтинга российских технопарков

Технопарк «Жигулевская долина» стал лидером рейтинга российских технопарковОн опередил технопарк "Элма" в Зеленограде
Технопарк "Жигулевская Долина" в сфере высоких технологий добился признания, став лидером IX Национального рейтинга технопарков России. Это важное достижение было объявлено на Международной деловой конференции и выставке "InRussia", проведенной в Минеральных Водах, сообщает РИА Новости ссылаясь на пресс-службу облправительства.
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Всего было оценено 113 технопарков с точки зрения их привлекательности для реализации проектов в области производства промышленной продукции. Технопарк "Жигулевская Долина" опередил конкурентов, таких как технопарк "Элма" в Зеленограде и Morion Digital в Перми.
На площадке "Жигулевской Долины" уже успешно развивается более 300 инновационных и высокотехнологичных проектов. Министр экономического развития и инвестиций Самарской области, Дмитрий Богданов, подчеркнул, что создание подходящих условий для инноваций и предоставление комплексной поддержки резидентам технопарка является ключевым элементом их успешного развития и продвижения продукции на рынок. Это усилие способствует технологической независимости России.