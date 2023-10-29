Технопарк «Жигулевская долина» стал лидером рейтинга российских технопарков

Всего было оценено 113 технопарков с точки зрения их привлекательности для реализации проектов в области производства промышленной продукции. Технопарк "Жигулевская Долина" опередил конкурентов, таких как технопарк "Элма" в Зеленограде и Morion Digital в Перми.

На площадке "Жигулевской Долины" уже успешно развивается более 300 инновационных и высокотехнологичных проектов. Министр экономического развития и инвестиций Самарской области, Дмитрий Богданов, подчеркнул, что создание подходящих условий для инноваций и предоставление комплексной поддержки резидентам технопарка является ключевым элементом их успешного развития и продвижения продукции на рынок. Это усилие способствует технологической независимости России.