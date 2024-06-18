Tele2 отменил роуминг в Крыму

Отмена роуминговой наценки на полуострове обусловлена запросами пользователей, которые предпочитают прозрачные и понятные условия тарификации. Эта инициатива станет особенно актуальной для туристов, посещающих Крым, ведь сейчас южные регионы России пользуются повышенным спросом в качестве альтернативы зарубежным путешествиям.

С момента введения новых правил пользователи Tele2 автоматически подключаются к сети оператора «Миранда» при приезде на полуостров. Теперь услуги мобильной связи будут тарифицироваться согласно стандартным условиям тарифного плана, что приближает опыт использования сотовой связи в Крыму к опыту обычной поездки по России.