Tele2 отменил роуминг в Крыму

Опубликовано 18 июня 2024, 14:21
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Tele2 отменил роуминг в КрымуРешение вступит в силу осенью
Оператор мобильной связи Tele2 сообщил об отмене дополнительной платы за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе. Теперь абоненты могут пользоваться минутами и гигабайтами без дополнительных наценок, как в своем домашнем регионе. Это решение вступит в силу осенью текущего года после необходимых обновлений ИТ-систем компании.
Отмена роуминговой наценки на полуострове обусловлена запросами пользователей, которые предпочитают прозрачные и понятные условия тарификации. Эта инициатива станет особенно актуальной для туристов, посещающих Крым, ведь сейчас южные регионы России пользуются повышенным спросом в качестве альтернативы зарубежным путешествиям.
С момента введения новых правил пользователи Tele2 автоматически подключаются к сети оператора «Миранда» при приезде на полуостров. Теперь услуги мобильной связи будут тарифицироваться согласно стандартным условиям тарифного плана, что приближает опыт использования сотовой связи в Крыму к опыту обычной поездки по России.