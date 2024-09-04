В России
Опубликовано 04 сентября 2024, 12:05
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Tele2 провел ребрендинг

Компания поменяла название на Т2
Российский оператор мобильной связи Tele2 запустил масштабный ребрендинг и изменил название на Т2. Это первый случай на российском мобильном рынке, когда оператор не только меняет бренд, но и название. Новое название и логотип отражают эволюцию компании в продуктах, технологиях и сервисе.
Tele2 провел ребрендинг
© Т2

С 2017 года Tele2 значительно расширил свое присутствие на рынке, заняв третье место по числу абонентов и улучшив техническое покрытие и качество связи. Техническая инфраструктура компании и внедрение новых технологий в сервисе способствуют быстрому реагированию на запросы клиентов и улучшению качества услуг.

Т2 продолжает предоставлять свои ключевые услуги, такие как вечные минуты и гигабайты, безлимитные соцсети и мессенджеры, а также защиту от скрытых подписок. Новый бренд направлен на привлечение новых клиентов и поддержание лояльности существующих.

Ребрендинг Т2 был разработан внутренними силами компании, и исследования показывают, что новый логотип воспринимается как более привлекательный и современный. В ближайшее время оператор переоформит все свои салоны и розничные точки в новом стиле, при этом действуя в рамках законодательства.

Tele2 провел ребрендинг
© Т2