Tele2 запустила функцию смены владельца номера онлайн

Ранее процесс переоформления номера требовал личного присутствия обоих участников в салоне, что часто затрудняло клиентов из-за удаленности или временных ограничений. Новая система, разработанная Tele2, значительно упрощает процедуру, делая её более доступной и удобной.

Для переоформления номера текущий владелец в личном кабинете подтверждает свою личность через Госуслуги, указывает данные нового владельца и подписывает заявление с помощью простой электронной подписи. Дальнейшие инструкции и детали переоформления могут быть отправлены новому владельцу через удобный канал связи.

Стоимость услуги составляет 100 рублей. После подписания договора новый владелец номера может приобрести SIM-карту в ближайшем салоне связи и активировать её, предъявив паспорт.