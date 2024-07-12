В России
Опубликовано 12 июля 2024, 18:51
1 мин.

Tele2 запустила функцию смены владельца номера онлайн

С использование Госуслуг
Tele2 стал первым оператором мобильной связи в России, предложившим клиентам возможность дистанционного переоформления номера на фактического владельца. Новая услуга позволяет подавать заявку через личный кабинет на официальное переоформление договора онлайн. Теперь клиенты могут подписать новый договор в салоне связи, не требуя присутствия обоих сторон одновременно.
Tele2 запустила функцию смены владельца номера онлайн
© Jonas Leupe

Ранее процесс переоформления номера требовал личного присутствия обоих участников в салоне, что часто затрудняло клиентов из-за удаленности или временных ограничений. Новая система, разработанная Tele2, значительно упрощает процедуру, делая её более доступной и удобной.

Для переоформления номера текущий владелец в личном кабинете подтверждает свою личность через Госуслуги, указывает данные нового владельца и подписывает заявление с помощью простой электронной подписи. Дальнейшие инструкции и детали переоформления могут быть отправлены новому владельцу через удобный канал связи.

Стоимость услуги составляет 100 рублей. После подписания договора новый владелец номера может приобрести SIM-карту в ближайшем салоне связи и активировать её, предъявив паспорт.