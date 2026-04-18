Телетрап Ростеха прошел испытания в зимних условиях

Изделие рассчитано на эксплуатацию в диапазоне температур от -50 до +50 градусов Цельсия. Специальные компоненты гидравлики и резинотехнические детали предотвращают отказы при осадках и обледенении.

Телетрап способен менять высоту, длину и конфигурацию при стыковке с воздушным судном. Это делает его совместимым с любыми типами самолетов — от региональных до дальнемагистральных лайнеров.

После внесения необходимых доработок в конструкцию изделие ожидает сертификация и запуск серийного производства. В Ростехе подчеркнули, что создание телетрапа является частью системной работы по формированию технологической независимости авиационной отрасли.