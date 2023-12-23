Теперь московские проездные карты "Тройка" изготавливают полностью в России

Теперь московские проездные карты "Тройка" изготавливают полностью в РоссииПервая тысяча передана на тестирование
Согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, первую тысячу карт «Тройка» с инновационным отечественным чипом нового поколения передали на тестирование в метро. Об этом стало известно после запуска уникальной производственной линии в Зеленограде, завершившей процесс локализации производства «Тройки» в России, пишет ТАСС.
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Собянин отметил, что данный шаг обеспечивает полную локализацию производства «Тройки» в Москве — от создания чипа до финальной персонализации карты. Это придает городу независимость от внешних факторов и обеспечивает безопасность системы.
Следующий этап разработки предусматривает внедрение чипа нового поколения, обладающего втрое большим объемом памяти по сравнению с предыдущей версией. Это позволит расширить функционал «Тройки» и сохранить ее статус основной транспортной карты России.
Сергей Собянин подчеркнул, что данная технология не ограничивается только производством транспортных карт. Ее потенциал можно масштабировать для создания различных документов, от карт москвича до заграничных паспортов, с использованием электронных носителей информации.