Теперь московские проездные карты "Тройка" изготавливают полностью в России

Собянин отметил, что данный шаг обеспечивает полную локализацию производства «Тройки» в Москве — от создания чипа до финальной персонализации карты. Это придает городу независимость от внешних факторов и обеспечивает безопасность системы.

Следующий этап разработки предусматривает внедрение чипа нового поколения, обладающего втрое большим объемом памяти по сравнению с предыдущей версией. Это позволит расширить функционал «Тройки» и сохранить ее статус основной транспортной карты России.

Сергей Собянин подчеркнул, что данная технология не ограничивается только производством транспортных карт. Ее потенциал можно масштабировать для создания различных документов, от карт москвича до заграничных паспортов, с использованием электронных носителей информации.