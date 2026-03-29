Тест-систему для раннего выявления рака эндометрия создали в России

Опубликовано 29 марта 2026, 21:171 мин.
Тест-систему для раннего выявления рака эндометрия создали в РоссииДиагностика не требует забора крови или биопсии
Вице-премьер Татьяна Голикова в рамках заседания комитета по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья» сообщила о создании в России тест-системы для ранней диагностики рака эндометрия. Устройство позволяет выявить заболевание без забора крови или биопсии. Сейчас оно проходит испытания.
Кроме того, учеными разработаны микрокатетеры для сосудов головного мозга, применяемые при лечении инсультов, и 42 медицинских изделия с возможностью дистанционной передачи данных. С 2025 года клинические испытания проходят 14 не имеющих аналогов в мире лекарств и 23 медицинских изделия. Их планируют внедрить с 2027 года.
Среди перспективных разработок — вакцина от аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. По предварительным оценкам, в ней нуждаются около 20 миллионов взрослых россиян.