Тимирязевская академия создала платформу для устойчивого рапса

Расширение посевных площадей рапса в России привело к распространению таких болезней, как склеротиниоз, фомоз и фузариозное увядание. Исследователи собрали коллекцию возбудителей этих заболеваний и создали условия для тестирования растений на устойчивость.

В ходе работы были обнаружены ценные образцы озимого рапса, показавшие устойчивость к нескольким видам болезней. Два образца сопротивляются трём штаммам фузариоза, а три других слабо поражаются склеротиниозом. Некоторые растения оказались устойчивыми даже к агрессивным штаммам фомоза.

На основе этих образцов учёные создали более 500 удвоенных гаплоидов — чистых линий растений, которые станут основой для новых гибридов. Метод молекулярных маркеров позволяет точно идентифицировать нужные гены в ДНК, что ускоряет процесс селекции.