«Тинькофф» начал тестирование сервиса для борьбы с мошенниками

В настоящее время сервис находится на стадии раннего тестирования. Компания подключает первых тестировщиков, включая тех, кто имеет опыт пранков или готов к возможным конфликтам с мошенниками. Решение о запуске и масштабировании «Фрод-рулетки» будет принято после завершения испытаний, так как предстоит провести много технической работы.

Представители «Тинькоффа» отметили, что управление звонками мошенников и их привлечение в «Фрод-рулетку» — сложная задача, которую они сейчас осваивают. Этот сервис станет дополнительным инструментом в борьбе с телефонными мошенничеством и поможет укрепить защиту клиентов банка от финансовых аферистов.