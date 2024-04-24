Опубликовано 24 апреля 2024, 19:29
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«Тинькофф» начал тестирование сервиса для борьбы с мошенниками"Фрод-рулетка"
«Тинькофф» приступил к тестированию нового сервиса под названием «Фрод-рулетка». Он призван создать дополнительный препятствие перед телефонными мошенниками. Идея сервиса заключается в том, чтобы ловить мошенников, превратив их в жертвы. Пользователи могут вступать в разговор с злоумышленниками, при этом последние не будут осознавать, что стали частью ловушки и будут думать, что общаются с потенциальной жертвой.
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В настоящее время сервис находится на стадии раннего тестирования. Компания подключает первых тестировщиков, включая тех, кто имеет опыт пранков или готов к возможным конфликтам с мошенниками. Решение о запуске и масштабировании «Фрод-рулетки» будет принято после завершения испытаний, так как предстоит провести много технической работы.
Представители «Тинькоффа» отметили, что управление звонками мошенников и их привлечение в «Фрод-рулетку» — сложная задача, которую они сейчас осваивают. Этот сервис станет дополнительным инструментом в борьбе с телефонными мошенничеством и поможет укрепить защиту клиентов банка от финансовых аферистов.