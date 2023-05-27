«Тинькофф» откроет собственный университет

«Тинькофф банк» зарегистрировал собственный университет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на реестре организаций по коду ОКВЭД. Ректором вуза числится Евгений Ивашкевич — член совета директоров «Тинькофф страхование».

Предполагается, что новый STEM-университет (делающий упор на естественные науки, инженерию и математику) воспользуется опытом, накопленным при работе со студентами и школьниками в рамках проекта «Тинькофф образования». Анонсировать запуск нового университета планируют летом. При этом в Рособрнадзор «Тинькофф банк» за образовательной лицензией не обращался.

Университет «Тинькоффа» станет первым полноценным высшем учебном заведении кредитной организации — созданный в 2012 году «Сберуниверситет» осуществляет только программы дополнительного профессионального образования.