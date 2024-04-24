«Тинькофф» представил экосистему ИИ-помощников

Эти помощники, включая «Финассистента», «Инвест-ассистента» и других, будут доступны пользователям через мобильные приложения компании. Они помогут клиентам в решении широкого спектра задач, начиная от финансового планирования и инвестирования, заканчивая помощью в путешествиях и шоппинге.

Согласно заявлению Тарнавского, «Тинькофф» стремится создать модели искусственного интеллекта, которые превосходят по качеству аналоги на рынке. Он подчеркнул, что их «Джуниор-ассистент» предлагает более точные ответы в сравнении с аналогичными системами, такими как ChatGPT.

Представители компании отмечают, что это первая в мире экосистема персональных ИИ-помощников, способных адаптироваться к запросам пользователей и предоставлять персонализированные рекомендации. Помощники разработаны на основе специализированных языковых моделей и работают на альтернативной платформе, отличной от ChatGPT.