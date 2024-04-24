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Опубликовано 24 апреля 2024, 20:31
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«Тинькофф» представил экосистему ИИ-помощников

Их шесть
На бизнес-форуме «Мир возможностей» в Дубае глава Центра технологий искусственного интеллекта компании «Тинькофф» Виктор Тарнавский объявил о запуске экосистемы из шести персональных ИИ-помощников.
«Тинькофф» представил экосистему ИИ-помощников

© Ferra.ru

Эти помощники, включая «Финассистента», «Инвест-ассистента» и других, будут доступны пользователям через мобильные приложения компании. Они помогут клиентам в решении широкого спектра задач, начиная от финансового планирования и инвестирования, заканчивая помощью в путешествиях и шоппинге.

Согласно заявлению Тарнавского, «Тинькофф» стремится создать модели искусственного интеллекта, которые превосходят по качеству аналоги на рынке. Он подчеркнул, что их «Джуниор-ассистент» предлагает более точные ответы в сравнении с аналогичными системами, такими как ChatGPT.

Представители компании отмечают, что это первая в мире экосистема персональных ИИ-помощников, способных адаптироваться к запросам пользователей и предоставлять персонализированные рекомендации. Помощники разработаны на основе специализированных языковых моделей и работают на альтернативной платформе, отличной от ChatGPT.