«Тинькофф» представил сервис для возврата денег за ошибочные транзакции

Платформа «Тинькофф возврат» включает сценарии для возврата денег за переводы, покупки по QR-коду, оплату подписок и страховок, а также за мошеннические операции. Технологии искусственного интеллекта используются для предсказания возможных обращений клиентов и отправки оповещений.

За тестовый период сервис помог клиентам оспорить более 4,5 миллионов операций, возвращая им свыше 5 миллиардов рублей. Согласно исследованиям, россияне ежегодно могут возвращать до 78 миллиардов рублей за ошибочные транзакции, поэтому «Тинькофф» представил этот бесплатный сервис.