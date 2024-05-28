«Тинькофф» представил сервис для возврата денег за ошибочные транзакции

Опубликовано 28 мая 2024, 12:00
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«Тинькофф» представил сервис для возврата денег за ошибочные транзакцииИ за некачественный товар
Банк «Тинькофф» запустил бесплатную платформу «Тинькофф возврат», позволяющую клиентам решать проблемы с неудачными или ошибочными транзакциями по картам. Сервис предоставляет возможность оспорить покупки через чарджбэк и получить юридическую поддержку по закону о защите прав потребителей.
Платформа «Тинькофф возврат» включает сценарии для возврата денег за переводы, покупки по QR-коду, оплату подписок и страховок, а также за мошеннические операции. Технологии искусственного интеллекта используются для предсказания возможных обращений клиентов и отправки оповещений.
За тестовый период сервис помог клиентам оспорить более 4,5 миллионов операций, возвращая им свыше 5 миллиардов рублей. Согласно исследованиям, россияне ежегодно могут возвращать до 78 миллиардов рублей за ошибочные транзакции, поэтому «Тинькофф» представил этот бесплатный сервис.
Источник:Тинькофф
Автор:Ингела Воробьева
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