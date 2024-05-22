«Тинькофф» выпустит дебетовую карту для слабовидящих

Особенности новой карты включают специальную выемку на короткой стороне в форме волны, которая поможет легко найти карту и вставить ее в банкомат. Также повышенная контрастность и увеличенный шрифт упростят восприятие информации на карте.

Эксперты и участники фокус-групп высоко оценили новую карту во время пилотного тестирования. Она поможет уменьшить технологический разрыв для клиентов с ограничениями зрения, предоставляя им доступ к безопасным и удобным банковским услугам.