«Тинькофф» выпустит дебетовую карту для слабовидящих

Опубликовано 22 мая 2024, 10:15
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«Тинькофф» выпустит дебетовую карту для слабовидящихОна станет первой в России
Банк «Тинькофф» анонсировал выпуск первой в России тактильной банковской карты, предназначенной для людей с нарушениями зрения. Новая карта разработана с участием клиентов со слабым зрением и незрячими, чтобы обеспечить им безопасность и удобство использования банковских услуг.
Особенности новой карты включают специальную выемку на короткой стороне в форме волны, которая поможет легко найти карту и вставить ее в банкомат. Также повышенная контрастность и увеличенный шрифт упростят восприятие информации на карте.
Эксперты и участники фокус-групп высоко оценили новую карту во время пилотного тестирования. Она поможет уменьшить технологический разрыв для клиентов с ограничениями зрения, предоставляя им доступ к безопасным и удобным банковским услугам.