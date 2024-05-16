«Тинькофф» запустит исламский банкинг для всей России

В будущем «Тинькофф» может запустить исламскую рассрочку, инвестиционные продукты и лизинг для юридических лиц. Первая исламская карта от «Тинькофф» станет доступна во втором полугодии 2024 года.

Она разработана совместно с Духовным управлением мусульман Республики Татарстан и соответствует международным стандартам AAOIFI. Держатели карты смогут совершать переводы в Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и другие страны без комиссии.

Также им будет недоступна оплата азартных игр, табака, алкоголя и других запрещенных шариатом товаров и услуг.