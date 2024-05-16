«Тинькофф» запустит исламский банкинг для всей России

Опубликовано 16 мая 2024, 20:34
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«Тинькофф» запустит исламский банкинг для всей РоссииВо втором полугодии 2024 года
«Тинькофф» выпустит исламскую карту, доступную не только в регионах-участниках эксперимента по исламскому банкингу, но и по всей стране. Карта будет соответствовать нормам шариата и позволит совершать операции без комиссии в страны СНГ.
В будущем «Тинькофф» может запустить исламскую рассрочку, инвестиционные продукты и лизинг для юридических лиц. Первая исламская карта от «Тинькофф» станет доступна во втором полугодии 2024 года.
Она разработана совместно с Духовным управлением мусульман Республики Татарстан и соответствует международным стандартам AAOIFI. Держатели карты смогут совершать переводы в Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и другие страны без комиссии.
Также им будет недоступна оплата азартных игр, табака, алкоголя и других запрещенных шариатом товаров и услуг.