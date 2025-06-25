ТМХ-ЭР наладил выпуск полностью российских дизельных двигателей для судов

По словам руководителя, создание отечественных аналогов стало ответом на санкционные ограничения. Разработка полностью локализованных двигателей потребовала серьезных инженерных решений. Главным преимуществом российской продукции Васильев назвал доступность сервиса и запасных частей.

Некоторые модели двигателей компании превосходят зарубежные аналоги по экономичности и показателям расхода топлива. Однако в компании признают высокую конкуренцию на рынке. В ближайших планах — укрепление позиций на внутреннем рынке.

О выходе на международную арену пока речь не идет. Как пояснил Васильев, сначала необходимо закрепиться на отечественном рынке. Тем не менее, в перспективе компания не исключает возможности экспорта своей продукции.