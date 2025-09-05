В России
Опубликовано 05 сентября 2025, 18:19
1 мин.

Точный тест для выявления ботулизма у животных создали в России

Метод выявляет заболевание даже при низкой концентрации возбудителя
Учёные Федерального центра токсикологической безопасности совместно с коллегами из Казанской академии ветеринарной медицины создали новый тест для диагностики ботулизма типа В у сельскохозяйственных животных. Разработка позволяет обнаруживать заболевание даже при минимальном содержании возбудителя и отличается высокой точностью, что ускоряет постановку диагноза и начало лечения.
Точный тест для выявления ботулизма у животных создали в России
© Jamie Street

В основе теста лежит метод с использованием эритроцитов овец, обработанных формалином и танином. На их поверхность наносятся частицы инактивированных бактерий. При контакте с образцом крови, содержащим антитела к ботулизму типа В, происходит реакция агглютинации — склеивание эритроцитов.

Испытания показали высокую эффективность теста. Он точно выявляет целевой тип возбудителя даже при сильном разведении образца, при этом почти не реагирует на другие типы ботулизма. Ложноположительные результаты отсутствуют.

Ботулизм — опасное заболевание, поражающее нервную систему животных. Оно вызывается токсином бактерий, который приводит к параличу и нарушению двигательных функций. Основной источник заражения — некачественный корм. Среди нескольких типов ботулизма тип В является одним из наиболее распространённых.