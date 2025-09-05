Точный тест для выявления ботулизма у животных создали в России

В основе теста лежит метод с использованием эритроцитов овец, обработанных формалином и танином. На их поверхность наносятся частицы инактивированных бактерий. При контакте с образцом крови, содержащим антитела к ботулизму типа В, происходит реакция агглютинации — склеивание эритроцитов.

Испытания показали высокую эффективность теста. Он точно выявляет целевой тип возбудителя даже при сильном разведении образца, при этом почти не реагирует на другие типы ботулизма. Ложноположительные результаты отсутствуют.

Ботулизм — опасное заболевание, поражающее нервную систему животных. Оно вызывается токсином бактерий, который приводит к параличу и нарушению двигательных функций. Основной источник заражения — некачественный корм. Среди нескольких типов ботулизма тип В является одним из наиболее распространённых.