Тольяттинский университет разработает оборудование для нефтедобычи

Одним из ключевых решений станут ультразвуковые аппараты, которые разрушают песчаные пробки и смоло-парафиновые отложения в скважинах. Это уменьшает вязкость нефти, облегчая её добычу. Кроме того, ТГУ предложил трёхканальный ультразвуковой расходомер для точного измерения объёмов жидкости и газа в трубопроводах. По сравнению с существующими двухканальными аналогами, новая разработка обещает более высокую точность и устойчивость к помехам.

Ещё одной инновацией стал обратный клапан для промывки скважин без подъёма оборудования с глубины. Это решение может сэкономить до 10 млн рублей на одной скважине. Университет также готов обслуживать глубинные насосы, проводить диагностику и ремонт оборудования в своих лабораториях.

Генеральный директор ООО «МНКТ» Тимур Шаймиев отметил, что сотрудничество с ТГУ поможет компании снизить издержки. Кроме того, студентам университета предложат пройти практику на предприятиях нефтедобычи.