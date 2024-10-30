Томская компания импортозаместила реагенты для различных отраслей

Ранее «РеаСиб» производила только реагенты для буровых растворов, но теперь ассортимент значительно расширился. В новом каталоге присутствуют реагенты для добычи и транспортировки нефти, а также продукты, разработанные для заказчиков из различных отраслей. В общей сложности компания предлагает около 35 различных реагентов и активно занимается разработкой химических реагентов под заказ, отметили в пресс-службе.

Расширение номенклатуры позволит «РеаСибу» создать пять новых рабочих мест, что увеличит их общее количество до 43. По словам начальника регионального департамента инвестиционной и промышленной политики Георгия Бородулина, объем фактических инвестиций в проект уже превысил запланированные показатели и составил 808,5 миллиона рублей.