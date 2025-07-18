В России
Опубликовано 18 июля 2025, 14:13
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Томские инженеры создали первую российскую установку для закалки рельсовых колёс

Оборудование работает с разными типами колёс
В Томске разработали и собрали первую в России автоматизированную установку для закалки железнодорожных колёс. Как сообщил губернатор Владимир Мазур, новое оборудование превосходит зарубежные аналоги по универсальности — оно способно обрабатывать колёса для трамваев, вагонов метро и локомотивов.
Томские инженеры создали первую российскую установку для закалки рельсовых колёс

© Ferra.ru

Особенность томской разработки — полная автоматизация процесса закалки. Программное обеспечение для управления установкой также создано местными специалистами и включено в реестр отечественного ПО. По данным лабораторных испытаний, качество обработки соответствует как российским, так и международным стандартам, отметил Владимир Мазур.

Разработка принадлежит инженерам Томской электронной компании, которые первыми в стране решили сложную техническую задачу.

Новая установка позволит российским предприятиям отказаться от импорта подобного оборудования.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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