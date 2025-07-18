Томские инженеры создали первую российскую установку для закалки рельсовых колёс

Оборудование работает с разными типами колёс

В Томске разработали и собрали первую в России автоматизированную установку для закалки железнодорожных колёс. Как сообщил губернатор Владимир Мазур, новое оборудование превосходит зарубежные аналоги по универсальности — оно способно обрабатывать колёса для трамваев, вагонов метро и локомотивов.