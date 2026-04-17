Томские химики улучшили умные ткани с помощью наночастиц

Такие ткани способны поглощать из воздуха вредные вещества и неприятные запахи, включая дым и пот. Под действием солнечного света или мягкого ультрафиолета материал самоочищается, разлагая опасные соединения до безопасных. Наночастицы внутри ткани могут служить капсулами для лекарств, отслеживать уровень вредных веществ на производстве или собирать данные о состоянии человека. Они также способны работать как контейнеры для антипиренов, подавляющих горение.

Ученые уже получили патент на свою разработку. Исследование выполнено в рамках государственного задания Минобрнауки РФ.