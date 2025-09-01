Томские компании вложат 1 млрд рублей в новый кластер электроники

Новый кластер объединил 6 проектов и 13 организаций, включая промышленные предприятия и Томский университет систем управления и радиоэлектроники. Среди участников — компании «Когнитив», которая будет выпускать беспилотные минитракторы, «Микран» с производством спутниковых станций для удаленных районов, и «Радар ммс», специализирующаяся на спутниковых терминалах для беспилотных воздушных судов.

Особое внимание уделяется производству лидаров — лазерных сканирующих систем для автомобилей, спецтехники и беспилотной авиации. Эти устройства ранее в России не производились, хотя потребность в них постоянно растет.

Якорным заказчиком продукции кластера выступит «Газпром трансгаз Томск». Планируется, что к 2030 году общий объем выпускаемой продукции достигнет 6 миллиардов рублей.