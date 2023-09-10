Томские онкологи поделились результатами лечения рака на поздних стадиях

Лютеций-177 – известный и широко используемый в ядерной медицине терапевтический изотоп, применяемый в таргетной терапии различных видов рака. В июне 2022 года томские ученые первыми в Уральском регионе применили этот радиотерапевтический препарат для лечения рака предстательной железы. Инновационная технология показала высокую эффективность в борьбе с опухолевыми клетками и метастазами, особенно при лечении кастрационно-резистентного рака предстательной железы, когда другие методы терапии исчерпаны.

Клетки предстательной железы имеют на своей поверхности специфический фермент - простат-специфический мембранный антиген (PSMA). Этот фермент является мишенью терапии с использованием Лютеций-117 ПСМА, эффективно воздействуя на опухолевые клетки и метастазы.

Ученые института поделились предварительными результатами успешного курса лечения, включавшего четыре сеанса с применением радиотерапевтического препарата. До начала лечения у пациента были обнаружены множественные метастазы в костях, лимфатических узлах и печени. Диагностические исследования с использованием радиофармпрепарата отечественного производства 99mТс-ПСМА показали, что все метастатические очаги накапливали лиганд ПСМФ. В результате проведенного исследования пациенту была рекомендована терапия Лютеций-117 ПСМА.

После четырех курсов лечения уровень простат-специфического антигена (ПСА), маркера рака предстательной железы, в сыворотке крови пациента снизился с 41 до 11 нг/мл. Последующие исследования с использованием диагностического радиофармпрепарата 99mTc-ПСМА показали значительное снижение интенсивности накопления лиганда ПСМА в метастатических очагах. В настоящее время поражение печени практически не визуализируется, как и многие другие области, в которых ранее наблюдалось патологическое накопление радиофармпрепарата. Пациент отмечает значительное улучшение самочувствия, отсутствие боли и повышение уровня энергии.

Пациенту планируется провести еще два курса терапии, после чего по результатам контрольных обследований будут определены дальнейшие шаги в плане лечения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.