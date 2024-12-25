Опубликовано 25 декабря 2024, 22:371 мин.
Томские ученые адаптируют технологию для очистки Черного моря от мазута«Аэрощуп» поможет в ликвидации последствий разлива нефти
В пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) сообщили, что ученые вуза начали адаптацию своей уникальной технологии «Аэрощуп» для очистки донных отложений от нефти и пластика. Она будет использована для устранения последствий разлива мазута в Черном море после аварий с танкерами. Разработка включает в себя применение робототехнических систем для работы в морских портах, что позволит эффективно решать экологические проблемы на больших глубинах.
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По словам одного из разработчиков, директора Биологического института ТГУ Данила Воробьева, вся технология будет адаптирована для работы с управляемыми подводными роботами. Это поможет устранить загрязнения в морских условиях, что особенно важно после недавних аварий в Керченском проливе. Ученые уже работают с природоохранными организациями Краснодарского края и обсуждают, как лучше применить технологию в зоне загрязнения мазутом.