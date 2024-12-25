Томские ученые адаптируют технологию для очистки Черного моря от мазута

По словам одного из разработчиков, директора Биологического института ТГУ Данила Воробьева, вся технология будет адаптирована для работы с управляемыми подводными роботами. Это поможет устранить загрязнения в морских условиях, что особенно важно после недавних аварий в Керченском проливе. Ученые уже работают с природоохранными организациями Краснодарского края и обсуждают, как лучше применить технологию в зоне загрязнения мазутом.