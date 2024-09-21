Томские ученые из ЦЕРН начали работу на отечественных научных установках

По словам проректора ТПУ по науке и стратегическим проектам Алексея Гоголева, все восемь ученых, участвовавших в исследованиях на коллайдере, уже вовлечены в проекты, такие как Сибирский кольцевой источник фотонов и коллаборация Baikal-GVD. ТПУ завершил все необходимые работы на Большом адронном коллайдере, включая участие в коллаборациях CMS и LHCb, где проводились исследования по измерению светимости и анализу распадов мезонов.

Томские физики также занимались поиском экзотических частиц и разработкой методов диагностики для коллайдера, отметил Гоголев.