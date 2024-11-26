Томские ученые изучили спектры газов для исследования атмосфер планет

Томские ученые изучили спектры газов для исследования атмосфер планетНовые данные помогут изучать Юпитер, Сатурн и их спутники
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Метан и силан — одни из самых распространенных веществ во Вселенной. Они присутствуют в атмосферах планет-гигантов и туманностях. Исследования, проведенные томскими физиками, пополнят базы данных спектральных линий, которые используются в астрофизике.
Работа ученых основывалась на методе спектроскопии, который позволяет исследовать электромагнитное излучение, возникающее при переходах между энергетическими уровнями молекул. Чем точнее спектральные данные, тем больше информации можно получить о далеких объектах в космосе, сообщила соавтора исследований, профессора Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Елена Бехтерева.
Исследование проводилось на Фурье-спектрометре совместно с зарубежными коллегами. Анализ данных осуществлялся с помощью программного комплекса, разработанного в ТПУ. Ученым удалось рассчитать параметры эффективного гамильтониана, что расширяет возможности изучения микромира и его связи с планетологией.