Томские ученые нашли способ эффективнее греть воду солнцем

Обычные солнечные коллекторы, устанавливаемые на крышах, работают днем даже при температуре до -40°C. Однако ночью существует риск их переохлаждения и поломки. Существующие методы предотвращения замерзания, например, использование незамерзающей жидкости, приводят к другой проблеме — потере более 20% накопленного тепла из-за самопроизвольной циркуляции.

Инженеры ТГАСУ создали аппаратно-программный комплекс, который управляет специальным клапаном. Он поддерживает циркуляцию теплоносителя на минимально необходимом уровне, достаточном для защиты коллекторов от замерзания, но предотвращает ночные потери тепла. Температура поддерживается в безопасном диапазоне от -35°C до -30°C.

Разработка уже внедрена в здании школа-детский сад в поселке Жатай (Якутия). Применение системы позволило увеличить долю солнечной энергии в горячем водоснабжении на 20% и сократить потребление природного газа на 10%.