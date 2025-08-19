Томские ученые нашли способ сделать бетон прочнее

В ходе экспериментов ученые обнаружили, что активированная вода изменяет химическую реакцию между компонентами цемента. После 800 минут твердения раствор демонстрирует повышенное сопротивление нагрузкам по сравнению с традиционными методами. При этом технология не требует дорогостоящих добавок и значительно дешевле существующих аналогов.

Как пояснила руководитель проекта Ирина Курзина, большинство современных способов усиления бетона предполагают использование нановолокон или специальных присадок, что увеличивает стоимость материала. Томская разработка, напротив, снижает энергозатраты — активация воды требует в сотни раз меньше энергии, чем прогрев смеси электрическим кабелем.

Новая технология может найти применение в монолитном строительстве, возведении мостов и других объектов с повышенными требованиями к прочности. Особенно актуально это для регионов со сложными климатическими условиями.

В текущем году планируются испытания метода на реальной строительной площадке совместно с промышленным партнером.