В России
Опубликовано 19 августа 2025, 10:58
1 мин.

Томские ученые нашли способ сделать бетон прочнее

На 10%
В пресс-службе Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) сообщили, что специалисты вуза разработали метод, позволяющий повысить прочность обычного бетона на 10%. Технология основана на использовании воды, обработанной электромагнитным полем, и не требует изменения состава смеси.
Томские ученые нашли способ сделать бетон прочнее
© K8

В ходе экспериментов ученые обнаружили, что активированная вода изменяет химическую реакцию между компонентами цемента. После 800 минут твердения раствор демонстрирует повышенное сопротивление нагрузкам по сравнению с традиционными методами. При этом технология не требует дорогостоящих добавок и значительно дешевле существующих аналогов.

Как пояснила руководитель проекта Ирина Курзина, большинство современных способов усиления бетона предполагают использование нановолокон или специальных присадок, что увеличивает стоимость материала. Томская разработка, напротив, снижает энергозатраты — активация воды требует в сотни раз меньше энергии, чем прогрев смеси электрическим кабелем.

Новая технология может найти применение в монолитном строительстве, возведении мостов и других объектов с повышенными требованиями к прочности. Особенно актуально это для регионов со сложными климатическими условиями.

В текущем году планируются испытания метода на реальной строительной площадке совместно с промышленным партнером.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#разработка