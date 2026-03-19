Томские ученые научились точнее управлять размером капсул для лекарств

Такие капсулы на основе альгината натрия используют для доставки лекарств и в клеточной терапии. Предсказать их поведение в микроканалах сложно из-за особенностей гидродинамики, но новая разработка повышает точность расчетов до 30 процентов по сравнению с аналогами, отметили в ведомстве.

Ученые выяснили, что на размер капсулы влияет угол смачивания. При низком угле капля прилипает к стенке, и получаются крупные частицы. При высоком угле линия контакта смещается, и формируются мелкие капсулы. Это позволяет подбирать размер под конкретные задачи: мелкие нужны для адресной терапии, крупные для длительного высвобождения препарата.

Модель также помогает снизить риск появления нежелательных «спутниковых» капель, что должно повысить надежность лечения.