Томские ученые оптимизировали геотермальную электростанцию

Разработанная электростанция бинарного типа функционирует при температурах от 60 градусов, в то время как существующие аналоги требуют минимум 100 градусов. Особенностью установки является замкнутый цикл работы, который минимизирует воздействие на окружающую среду.

Ученые смоделировали работу станции с воздушным охлаждением конденсатора в различных климатических условиях в течение года. На основе данных была создана математическая модель, учитывающая тип рабочего тела, расход теплоносителя, параметры конденсации и другие показатели.

Исследования показали, что эффективность станции существенно зависит от температуры окружающей среды. В летние месяцы выходная мощность может снижаться на 36% по сравнению с зимним периодом. Колебания коэффициента полезного действия составляют от 9,3% в теплый сезон до 14,7% в холодный.

Полученные данные позволят оптимизировать конструкцию и состав оборудования для конкретных геотермальных месторождений. Разработка особенно эффективна для регионов, где температура воздуха редко превышает 20 градусов в теплый период года.