Томские ученые отгрузили конструкции для синхротрона радиационной защиты

Более 250 элементов первой партии, включающей в себя компоненты одного из защитных "домиков" (хатчей), направлены для обеспечения безопасности ученых при работе с пучками синхротронного излучения. Длина этих конструкций может достигать 20 метров и они предназначены для использования во время экспериментов.

Начальник управления перспективных исследований ТПУ, Алексей Гоголев, отметил, что опыт изготовления конструкций для первой станции будет учтен при создании всех последующих. Ученые также разработали программное обеспечение, зарегистрированное в реестре отечественного ПО Минцифры, предназначенное для использования на СКИФе.

Первые шесть экспериментальных станций из 30 запланированных в проекте мегасайенс установки ЦКП "СКИФ" будут запущены к концу 2024 года.