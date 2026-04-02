Томские ученые повысили износостойкость стали

Метод позволяет формировать модифицированные слои толщиной от единиц до десятков микрометров. Технология сочетает несколько процессов: высокоинтенсивную имплантацию ионов, радиационно-стимулированную диффузию, быстрый нагрев поверхности и сверхбыстрое охлаждение за счет отвода тепла внутрь материала. Это снижает трение, повышает твердость, усталостную прочность и устойчивость к коррозии, отметили в ведомстве.

Как пояснила соавтор исследования, младший научный сотрудник научной лаборатории высокоинтенсивной имплантации ионов Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Ольга Корнева, сверхбыстрое охлаждение решает проблему деградации свойств материала. В дальнейшем ученые планируют изучить механизмы износа и разработать технологию для внедрения на производствах.