Опубликовано 02 апреля 2026, 18:31
Томские ученые повысили износостойкость стали

Новый метод обработки
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали способ обработки стали с использованием импульсного пучка ионов металлов и газов. В ходе лабораторных испытаний удалось увеличить износостойкость марки AISI 420 в 50 раз.
Томские ученые повысили износостойкость стали

Метод позволяет формировать модифицированные слои толщиной от единиц до десятков микрометров. Технология сочетает несколько процессов: высокоинтенсивную имплантацию ионов, радиационно-стимулированную диффузию, быстрый нагрев поверхности и сверхбыстрое охлаждение за счет отвода тепла внутрь материала. Это снижает трение, повышает твердость, усталостную прочность и устойчивость к коррозии, отметили в ведомстве.

Как пояснила соавтор исследования, младший научный сотрудник научной лаборатории высокоинтенсивной имплантации ионов Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Ольга Корнева, сверхбыстрое охлаждение решает проблему деградации свойств материала. В дальнейшем ученые планируют изучить механизмы износа и разработать технологию для внедрения на производствах.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
